от БНТ , Репортер: Величка Петкова
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Окръжната прокуратура в Смолян повдигна обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков за държане
с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама.
Престъплението е по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наркотикът е открит в колата му при рутинна полицейска проверка на 15 януари 2026 г. в курортен комплекс
"Пампорово". Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор,
съобщават от прокуратурата.

В най-скоро време Окръжна прокуратура - Смолян ще внесе искане пред съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Божидар Бобоков.

Арестът е част от засилените действия на полицията и прокуратурата срещу разпространението на
наркотици в Смолянска област, включително в курортните комплекси. Статистиката на МВР - Смолян показва,
че през 2025 г. са регистрирани 118 престъпления за държане на наркотични вещества, а случаите на
разпространение са 8 с 5 осъдителни присъди.

