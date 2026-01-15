БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

При претърсване на автомобила, в който пътувал, е открит голям пакет със суха тревна маса

задържаха мъж разпространявал порнография интернет
Слушай новината

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, е бил арестуван днес следобед в неадекватно състояние в курорта "Пампорово", научи "По света и у нас".

Задържането е извършено от екип на "Пътна полиция", който е спрял за проверка джип "Киа Спортидж". Полицаите спрели превозното средство, защото се движило в нарушение на пътните правила. Установено е, че джипът е управляван от 19-годишен младеж, който е гражданин на страна от Близкия изток.

На седалката до шофьора пътувал Божидар Бобоков, за когото е установено, че е собственик на джипа. При последвалото претърсване на превозното средство в него е открит голям пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за поне 100 грама марихуана. Божидар Бобоков не могъл да даде обяснение за откритите наркотици, тъй като бил в неадекватно състояние.

Божидар Бобоков стана публично известен на 1 декември, когато отново бе арестуван от полицията. Тогава бе обвинен за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на ПП-ДБ в центъра. Тогава бащата му Атанас Бобоков обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка" на 19-годишния младеж.

Работата на полицията в Смолян по разследването на откритата у джипа на Бобоков-син марихуана продължава.

#Божидар Бобоков #Пампорово #арест

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
6
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Криминално

880 кутии с контрабандни цигари конфискуваха добрички полицаи
880 кутии с контрабандни цигари конфискуваха добрички полицаи
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал “Младост” Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал “Младост”
Чете се за: 01:15 мин.
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и кога ще бъде възстановено водоподаването? Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и кога ще бъде възстановено водоподаването?
Чете се за: 03:07 мин.
Задържаха мъж за притежание и разпространение на детска порнография Задържаха мъж за притежание и разпространение на детска порнография
Чете се за: 00:55 мин.
Заловиха телефонни измамници на "Дунав мост" край Русе Заловиха телефонни измамници на "Дунав мост" край Русе
Чете се за: 01:32 мин.
Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ