България ще играе с Иран, Бразилия и Япония в група Е на световното по волейбол за мъже под 17 г.

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 17 години попадна в оспорвана група на предстоящото световно първенство, което ще се проведе в Доха (Катар) от 19 до 29 август 2026 година.

Националите бяха разпределени в група Е, където ще се изправят срещу някои от най-силните отбори в света - Иран, Бразилия и Япония.

"Групата се очертава като една от най-тежките в турнира, предвид традициите и високото ниво на всички участници", написаха от Българската федерация по волейбол на официалния си сайт.

Жребият за шампионата определи съставите на шестте групи, като в надпреварата ще участват общо 24 отбора от всички континенти.

Настоящото издание на световното първенство ще се проведе при нов формат. Отборите са разпределени в шест групи по четири тима, като първите два от всяка група, заедно с четирите най-добри трети състава, ще продължат към осминафиналите. След това предстоят директни елиминации, които ще определят носителя на титлата и разпределението на медалите.

Българският тим ще има възможност да премери сили с представители на различни волейболни школи, което е ценен опит за развитието на младите състезатели. Участието в подобен форум е важна стъпка в изграждането на националите и затвърждаването на България като фактор на международната волейболна сцена.

Очакванията са за оспорвани двубои и високо ниво на конкуренция, като българският отбор ще се стреми към достойно представяне и класиране във фазата на директните елиминации.