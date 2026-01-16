БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се класира за финала на европейската квалификация за жени под 18 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничките на Атанас Петров се наложиха над Румъния.

Български национален отбор волейбол жени под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България се класира за финал в европейската квалификация по волейбол за жени под 18 години. Българките постигнаха четвърта поредна победа на турнира в столичната зала „Христо Ботев“ - 3:0 над Румъния (25:16, 25:19, 25:15). През цялото време инициативата беше на отбора, воден от Атанас Петров.

Във финала България ще играе срещу победителя от мача Турция – Черна гора, а само първият се класира директно за европейското първенство.

България от самото начало демонстрира сериозно надмощие иповеде с 4:1, но не се задоволисамо с това. Авансът продължи да се увеличава – 8:4, а после 12:6. Въпреки сериозната подкрепа от десетина румънски фенове гостенките не успяваха да наваксат. Напротив – преднината стана 18:11. Геймът завърши с убедителното 25:16.

Втората част започна доста по-равностойно. Двата отбора разменяха успешни атаки до 7:7. Тогава българките показаха, че са много по-класния отбор в залата и започнаха да трупат разлика. Набързо тя стигна до 14:8, което до голяма степен наклони везните в гейма. Румънките се опитаха да се върнат в играта и намалиха пасива си до 14:15. Това обаче само раздразни домакините. Те отново „натиснаха газта“ и поведоха с 18:14. Оттук нататък изходът на гейма беше ясен – българките стигнаха до 21:15 и вече никой не можеше да ги спре. Първият геймбол дойде при 24:19. С ас на Алексиева затвориха частта – 25:19.

Третият гейм беше съвсем убедителен. С изключение на първите 2-3 разигравания България не остави никакво съмнение кой ще е крайният победител. Българките поведоха с 9:3 и финалът беше пред очите им. В нито един момент не позволиха на румънките да си помислят за обрат. Разликата дори се увеличаваше и стана двуцифрена при 17:17. В този момент мачът само се доиграваше. За статистиката крайният резултат бе 25:15.

Преди румънките България победи последователно Косово, Черна гора и Гърция в груповата фаза.

#Български национален отбор по волейбол за жени до 18 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
2
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
3
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
4
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Волейбол

Купа на България: Левски - Пирин Разлог (ГАЛЕРИЯ)
Купа на България: Левски - Пирин Разлог (ГАЛЕРИЯ)
Нефтохимик продължава към полуфиналите на Купата на България след обрат над Берое Нефтохимик продължава към полуфиналите на Купата на България след обрат над Берое
Чете се за: 02:35 мин.
Купа на България: Нефтохимик - Берое (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: Нефтохимик - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив Авиа надигра Монтана в първия четвъртфинал за Купата на България Локомотив Авиа надигра Монтана в първия четвъртфинал за Купата на България
Чете се за: 02:22 мин.
Купа на България: Локомотив Авиа - Монтана (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: Локомотив Авиа - Монтана (ГАЛЕРИЯ)
Марица не издържа срещу германки в Шампионска лига Марица не издържа срещу германки в Шампионска лига
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
По света
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ