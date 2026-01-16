България се класира за финала на европейската квалификация за жени под 18 г.

България се класира за финал в европейската квалификация по волейбол за жени под 18 години. Българките постигнаха четвърта поредна победа на турнира в столичната зала „Христо Ботев“ - 3:0 над Румъния (25:16, 25:19, 25:15). През цялото време инициативата беше на отбора, воден от Атанас Петров.

Във финала България ще играе срещу победителя от мача Турция – Черна гора, а само първият се класира директно за европейското първенство.

България от самото начало демонстрира сериозно надмощие иповеде с 4:1, но не се задоволисамо с това. Авансът продължи да се увеличава – 8:4, а после 12:6. Въпреки сериозната подкрепа от десетина румънски фенове гостенките не успяваха да наваксат. Напротив – преднината стана 18:11. Геймът завърши с убедителното 25:16.

Втората част започна доста по-равностойно. Двата отбора разменяха успешни атаки до 7:7. Тогава българките показаха, че са много по-класния отбор в залата и започнаха да трупат разлика. Набързо тя стигна до 14:8, което до голяма степен наклони везните в гейма. Румънките се опитаха да се върнат в играта и намалиха пасива си до 14:15. Това обаче само раздразни домакините. Те отново „натиснаха газта“ и поведоха с 18:14. Оттук нататък изходът на гейма беше ясен – българките стигнаха до 21:15 и вече никой не можеше да ги спре. Първият геймбол дойде при 24:19. С ас на Алексиева затвориха частта – 25:19.

Третият гейм беше съвсем убедителен. С изключение на първите 2-3 разигравания България не остави никакво съмнение кой ще е крайният победител. Българките поведоха с 9:3 и финалът беше пред очите им. В нито един момент не позволиха на румънките да си помислят за обрат. Разликата дори се увеличаваше и стана двуцифрена при 17:17. В този момент мачът само се доиграваше. За статистиката крайният резултат бе 25:15.

Преди румънките България победи последователно Косово, Черна гора и Гърция в груповата фаза.