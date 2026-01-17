Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в Парагвай

Лидерите на ЕС и Меркосур се срещат днес в Парагвай, за да подпишат историческо търговско споразумение за създаването на една от най-големите зони за свободна търговия в света.

Преди седмица в Брюксел мнозинство от страните-членки подкрепи договора, въпреки неодобрението на няколко държави, сред които Франция.

Преди да отпътуват за церемонията, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисарят за търговията Марош Шефчович първо посетиха Бразилия, чийто президент Лула да Силва има ключова роля за споразумението.

Заедно ЕС и Меркосур представляват приблизително 30 на сто от световния брутен вътрешен продукт и обхващат над 700 милиона потребители.