Симона Иванова в предаването "Аз съм"

от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Спорт
Волейболистката на Левски разказа за световната титла с националния отбор до 19 години, съветите на баща й Евгени Иванов и сравненията с него.

Симона Иванова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Волейболистката на Левски е на 18 години и играе като централен блокировач.

"Започнах да тренирам на 11 години. Исках от по-рано, но родителите ми бяха на мнение, че трябва да изчакам. Сама реших да започна с волейбола. Нямаше дилема дали да избера друг спорт. Мечта ми беше да се занимавам с кулинария", сподели тя.

Симона Иванова е дъщеря на дългогодишния български национал Евгени Иванов.

"Доста хора са ми казвали, че с него сме доста еднакви. Мисля, че съм взела от него виждането на играта и преценката за блок. Мисля рационално и не се отдавам на емоциите. Виждала съм го като идеален волейболист. Със сигурност мога да се подобря, но не мисля, че съм го задминала в някои качества. Има неща, с които не съм съгласна с него. Аз съм жена, а той е мъж и мислим разлияно. Вслушвам се в съветите му и ги търся постоянно", допълни тинейджърката.

Състезателката на Левски е световна шампионка с националния отбор до 19 години. Евгени и Симона Иванови са единствените баща и дъщеря с такъв успех на тази възраст.

"За мен това е най-голямата победа в моя живот. Бях избрана в отбора след половин година неиграене заради контузия. Направихме нещо, което се изживява веднъж. Емоция, която не може да се опише. Успехът показва колко сме еднакви с баща ми и колко сме отдадени на спорта", добави волейболистката.

Централният блокировач коментира разликата в съветите на нейния баща и нейния треньор Радослав Арсов.

Гледайте целия епизод във видеото.

