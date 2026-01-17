БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Даниел Лорер, ПП-ДБ: Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта

У нас
Депутатът коментира и дали е под въпрос неговото участие в листите за предстоящите избори

Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта. Решиха да управляват въпреки волята на хората, изцяло без да се съобразяват с процеси, работодатели, синдикати, без да се съобразяват с каквато и да било идея на опозицията и си платиха цената. На този протест имаше поддръжници на ПП-ДБ, имаше малцина поддръжници на "Възраждане", но имаше и много поддръжници на ГЕРБ. Така, че това тяхно правителство истина им нанесе голяма щета - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер.

На въпрос дали той ще бъде в листите на "Продължаваме Промяната" на предстоящите избори, Лорер отговори така:

"Едноличното взимане на решения от негова страна (Асен Василев, бел. ред.) е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации, от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е в конкретния случай дали Лорер ще бъде в листите... едни изказвания, които се правят преди коалицията да е взела решение."

По думите му, при една демократична коалиция много важно е решенията да се вземат след групово обсъждане:

"Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го поставиш в някакви рамки и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите."

Според него истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация:

"Отиването на нови избори не е панацея, ако не сменим диалога между нас и затова толкова хора не гласуват на избори. И ако няма съществена промяна от политическите сили, аз дълбоко се съмнявам, че тези поредни извънредни избори ще донесат каквато и да било истинска промяна. Напротив, те могат да възпроизведат този парламент с малки разлики - малко повече за ПП-ДБ, малко по-малко за управляващите, но в крайна сметка същият политически блокаж да не може да решим проблемите на хората - пенсиите, боклука, отбраната, образованието."

