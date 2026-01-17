Двама души загинаха при челен удар край Ловеч. Шофьорът на единия автомобил е избягал и се издирва, съобщиха от ОД на МВР – Ловеч.

Инцидентът край село Изворче е станал около 10:00 ч. Ударили са се насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е починал по-късно в болница.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата. Той се издирва от служители на РУ на МВР в Ловеч, които имат насоки за работата си.

снимка: БТА

Часове наред движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче беше спряно и в двете посоки. Трафикът вече е възстановен, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".