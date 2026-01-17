БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
6482
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Шофьорът на единия автомобил е избягал и се издирва

жена загина тежка катастрофа ловеч
Снимка: БТА
Слушай новината

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч. Шофьорът на единия автомобил е избягал и се издирва, съобщиха от ОД на МВР – Ловеч.

Инцидентът край село Изворче е станал около 10:00 ч. Ударили са се насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е починал по-късно в болница.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата. Той се издирва от служители на РУ на МВР в Ловеч, които имат насоки за работата си.

снимка: БТА

Часове наред движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче беше спряно и в двете посоки. Трафикът вече е възстановен, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

#Ловеч #тежка катастрофа #загинала жена

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
4
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
6
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник "Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
Чете се за: 02:45 мин.
Във Варна започна кастрация на бездомните котки Във Варна започна кастрация на бездомните котки
Чете се за: 02:40 мин.
Проверки на НАП в Шумен – засега няма установени нарушения и подадени сигнали Проверки на НАП в Шумен – засега няма установени нарушения и подадени сигнали
Чете се за: 01:25 мин.
126 тона отпадъци са извозени от столичните райони "Подуяне" и "Слатина" вчера 126 тона отпадъци са извозени от столичните райони "Подуяне" и "Слатина" вчера
Чете се за: 04:22 мин.
Подменят 150 трамвая в София с нови Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ