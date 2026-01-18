Отново в клас: Близо 30 възрастни ученици довършват образованието си

Около 700 хиляди трудоспособни българи са без средно образование. Много от тях обаче, дори на средна възраст отново влизат в класната стая, за да се научат да пишат правилно и да смятат. В русенската гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" за изпити и матури се подготвят 28 възрастни. Често родители и деца са съученици, а понякога мечтаят заедно да седнат и на студентската скамейка.

На 27 Илияна вече е наясно, че без диплома първа ще отпадне от пазара на труда, защото конкуренцията е безпощадна.

Илияна Иванова: "Когато кандидатстваш за нова работа се вижда в погледа на човек, по начина, по който ти говори. Питали са можеш ли да четеш, можеш ли да пишеш. Не го казва директно, но се усеща, сякаш си по-ниско, как да кажа, не си на тяхното ниво, сякаш си неграмотна."

За да не се срамува повече, а и за да си намери по-добре платена работа Илияна пише домашни и помага на майка си, с която са съученички:

"Тя не могла да се изучи, трябвало да гледа по-малки братя и сестри, нямали са възможност. Заради мен и тя се мотивира, видя, че и тя може. Другото, което тя много иска да си изкара книжка и няма как да стане без средно образование."

На 15 Левент решава, че не му трябва диплома, на 40 вече търси шанс да поправи грешката си. През деня работи, а вечер учи.

Левент Мандиков: "Уморен, но няма как. Математиката ми е сложна. Реших, че няма да ми трябва диплома за автомонтьор, но сега вече ми трябва."

За да възприемат по-лесно учебния материал, възрастните ученици ходят на консултации.

Павел Петров – преподавател: "По мое наблюдение, най им е трудно с предмети като математика и чужди езици." Лилия Илиева – преподавател: "Някои от тях срещат затруднения с правопис, с четене, но това се неутрализира с работа. За разлика от това им се отдават специалните предмети, които ние преподаваме тук, като електротехника, автомобили, трактори, диагностика и ремонт на земеделска техника." Милена Досева – директор на ПГСС "Ангел Кънчев" – Образцов чифлик: "Получават подкрепа, имат право и на поправителни сесии и се явяват на целия материал. Т.е. изисква се една много сериозна подготовка, голяма самодисциплина."

Разбрали по трудния начин, че няма по-голямо удоволствие от това да знаеш и можеш, част от дипломираните възрастни продължават образованието си в университет.