Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Заседанието е свикано от ротационния председател на ЕС – Кипър

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
ЕС свиква извънредна среща на 27-те страни членки, след като Доналд Тръмп обяви намерението си за въвеждане на нови мита заради Гренландия.

Заседанието е свикано от ротационния председател на ЕС – Кипър. Митата, наложени от Съединените щати на европейските съюзници, вредят на просперитета от двете страни на Атлантика и облагодетелстват Китай и Русия, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Те са неприемливи и според председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Остра реакция има и във Вашингтон - лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обяви, че ще се опита да блокира тарифите. Доналд Тръмп заяви, че от 1 февруари Съединените щати ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни, които са изпратили делегации в Гренландия.

