ИЗВЕСТИЯ

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Европейските страни, изпратили военни там, са започнали „много опасна игра“, заяви той

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Администрацията на Вашингтон налага 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Финландия и Нидерландия, които ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за придобиването на Гренландия от Съединените щати, според президента на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп смята, че европейските страни, изпратили военни в Гренландия, са започнали „много опасна игра“. Това той заяви в социалната си мрежа Truth Social.

