Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия

Администрацията на Вашингтон налага 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Финландия и Нидерландия, които ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за придобиването на Гренландия от Съединените щати, според президента на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп смята, че европейските страни, изпратили военни в Гренландия, са започнали „много опасна игра“. Това той заяви в социалната си мрежа Truth Social.