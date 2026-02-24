БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Националките по хокей не успяха срещу Румъния на световното в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българките с поражение на старта в Дивизия III.

Националките по хокей не успяха срещу Румъния на световното в Загреб
Снимка: Bulgarian Ice Hockey Federation/Facebook
Слушай новината

Националният отбор на България отстъпи с 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) пред Румъния в първия си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А", което се провежда в Загреб.

Българките, които нямат победа над този съперник от 2019 година насам, изиграха равностойни първи две третини, но допуснаха четири гола във вратата си в последната, което реши срещата в полза на румънките.

Анна Витос даде аванс на северните ни съседки в петата минута от двубоя, но в началото на втория период Симона Аспарухова реализира след отборна комбинация за 1:1.

В началото на последната третина Оршоля Фехер даде за втори път аванс на Румъния, а два гола на Едит Секереш доведоха резултата до 4:1 в полза на румънките. Крайното 5:1 оформи Витос с втория си гол в мача, който бе на празна врата.

Следващият мач на българките е във вторник срещу домакина Хърватия, който също стартира със загуба с 1:2 от Тайланд. В последния мач от първия кръг Турция победи Сърбия с 4:2.

#Световно първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III 2026 #Български национален отбор по хокей на лед за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
2
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
3
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
4
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
6
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Зимни

Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте
Напрежението около Параолимпийските игри в Милано/Кортина продължава да расте
Линдзи Вон: Бях близо до ампутация Линдзи Вон: Бях близо до ампутация
Чете се за: 02:42 мин.
Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Чете се за: 02:12 мин.
Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:25 мин.
Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
Политика
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ