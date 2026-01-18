БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков

В изключително оспорван финал българинът надделя над австриеца Фабиан Обман с минимална разлика.

Тервел Замфиров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тервел Замфиров донесе исторически успех за България, след като спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. В изключително оспорван финал той надделя над австриеца Фабиан Обман с минимална разлика от 0.15 секунди и записа първата си победа в състезание от Световната купа.

Българският триумф бе подготвен още в четвъртфиналите, когато силните представяния на Радослав Янков и Тервел Замфиров гарантираха сигурно място на подиума. Жребият противопостави двамата в полуфиналите, което означаваше, че един българин със сигурност ще достигне до финалната битка.

В първия кръг от директните елиминации Янков постигна престижна победа над лидера в генералното класиране за Световната купа Аарон Марк от Италия. В същото време Замфиров елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско от миналия сезон Андреас Промегер.

На четвъртфиналите Янков продължи силното си каране, като отстрани олимпийския шампион и победител от съботния старт Бенямин Карл. Замфиров пък се справи с италианеца Маурицио Бормолини, който допусна сериозна грешка по трасето.

В българския полуфинал под връх "Тодорка" Замфиров стигна до победата, след като Янков падна по време на спускането. В другия полуфинал Фабиан Обман надделя над германеца Яник Ангененд, което оформи финала, в който българинът показа хладнокръвие и класа, за да се изкачи на най-високото стъпало на подиума пред родна публика.

Успехът на Замфиров е втора победа за български сноубордист в Банско. Първата е на Радослав Янков през 2017 година, когато той записа и едно второ място. Класиранията на подиума пък са общо пет, след като Янков има и едно трето място през 2025 година.

Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско
Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско
Триумфът бе за италианката Елиза Кафонт.
Чете се за: 02:02 мин.
#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Тервел Замфиров #Радослав Янков

