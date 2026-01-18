Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско

Италианката Елиза Кафонт триумфира в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по сноуборд в Банско. В директния финал тя надделя над носителката на Големия кристален глобус и водачка в генералното класиране Цубаки Мики от Япония.

Кафонт демонстрира смелост в решаващите метри на трасето и с рискована, но успешна атака успя да изпревари японката, смятана за абсолютна фаворитка преди старта. Така италианката си осигури престижната победа на българския сняг.

Най-добре представилата се българка Малена Замфирова завърши на пето място в крайното подреждане. 16-годишната състезателка показа отлична форма, като достигна до четвъртфиналите, където се изправи срещу германката Рамона Терезия Хофмайстер.

По пътя си до тази фаза Замфирова избра синьото трасе на пистата „Алберто Томба“ на Бъндеришка поляна и елиминира канадката Вей Ланши на осминафиналите. В битката за място на полуфиналите българката кара по червеното трасе срещу изключително опитната Хофмайстер, като след равностойно състезание отстъпи с 0.74 секунди. Германката пък преследваше четвърта поредна победа в Банско.

Впоследствие Хофмайстер бе спряна на полуфиналите от Цубаки Мики, която по-рано отстрани швейцарката Жули Цог. В другия полуфинал една срещу друга застанаха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които в четвъртфиналите се справиха съответно с полякинята Александра Крол-Валас и украинката Анамари Данча. Кафонт стигна до финала след падане на Далмасо и в крайна сметка увенча отличния си ден с победа срещу Мики.