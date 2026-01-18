Малена Замфирова: Не се възприемам като нищо по-специално, гледам на себе си като едно нормално момиче

Направих малко по-лоша квалификация от вчера, съответно се срещнах с Рамона (Рамона Терезия Хофмайстер) по-рано в състезанието. Иначе съм доволна като цяло, пето място, не бих казала, че съм разочарована. Да, можех да се справя по-добре, естествено, но единственият днес, който не можа да се прави по-добре, е брат ми. Така че първо място е най-добре. Това каза Малена Замфирова, която отпадна на четвъртфиналите на паралелния гигантски слалом за Световната купа в Банско.

При мъжете триумфът е за Тервел Замфиров. Радослав Янков завърши на трето място.

"Като цяло състезанието беше, може би, малко по-трудно от вчерашното, защото трасето беше по-сложно и теренът беше по-твърд, но стана едно много хубаво състезание", добави Малена, която завърши пета в крайното класиране.

Тя коментира и представянето на своя брат Тервел Замфиров, който триумфира при мъжете.

"Поздравих го, гушнах го и му казах, че го обичам", заяви Малена.

"Не се възприемам като нищо по-специално. Научена съм правилно, карам бързо. Да, най-малка съм. Гледам на себе си като едно нормално момиче. Едни рисуват, други могат да пеят много добре, аз карам бързо много. Така че, не се чувствам нищо специално. Не съм нищо повече от другите лица. Просто се справям в това, което правя", добави сноубордистката.

"Най-много ми хареса полуфинала. Между Радо и Тери. Защото без значение кой ще победи. Нямаше никакво значение, защото това значи, че единият отива на голям финал. И там вече имаме сигурен медал за България. Тери би, за което изключително много се радвам. Но нямаше да се радвам по-малко, ако Радо беше победил. След което спечели големия финал, което аз вече съм свикнала да гледам да печели голям финал Тери, на световното и на юношеското. И просто изключително много се радвах за него. Всички лоши мисли за моите каране, защото аз загубих още на четвъртфинали, изчезнаха и остана само той в главата ми. Той се представи много добре", коментира 16-годишната състезателка.

Малена обясни и какво е да бъдеш в един спорт със своя брат.

"Израснали сме заедно. Целият ми живот съм го гледала как върви пред мен и той ми е помогал. И ми е утъпквал пътечката, както се казва. Така че, да, имаме много сходна техника на каране. Аз съм се учила от него", обясни Замфирова.

Тя коментира и предстоящото си участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина следващия месец.

"Аз отивам на състезания, за да печеля. Не идвам, за да губя. Нямам очаквания. Също отивам да карам, да карам бързо и се надявам, че ще се представя добре. Лощото е при мен е, че съм сама и всичко тежи върху моите рамене в женския спорт. При момчетата е малко по-лесно. Ако единият падне или подхлъзне и сгреши, остават другите отзад да бутат България напред. Аз съм сама, което наистина е малко по-сложно. Но Радо (Янков) се е справил години наред сам в спорта, така че вярвам, че аз ще се оправя", завърши Малена Замфирова.

Вижте интервюто във видеото!