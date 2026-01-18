БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова: Не се възприемам като нищо по-специално, гледам на себе си като едно нормално момиче

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази
малена замфирова възприемам нищо специално гледам себе едно нормално момиче
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Направих малко по-лоша квалификация от вчера, съответно се срещнах с Рамона (Рамона Терезия Хофмайстер) по-рано в състезанието. Иначе съм доволна като цяло, пето място, не бих казала, че съм разочарована. Да, можех да се справя по-добре, естествено, но единственият днес, който не можа да се прави по-добре, е брат ми. Така че първо място е най-добре. Това каза Малена Замфирова, която отпадна на четвъртфиналите на паралелния гигантски слалом за Световната купа в Банско.

При мъжете триумфът е за Тервел Замфиров. Радослав Янков завърши на трето място.

"Като цяло състезанието беше, може би, малко по-трудно от вчерашното, защото трасето беше по-сложно и теренът беше по-твърд, но стана едно много хубаво състезание", добави Малена, която завърши пета в крайното класиране.

Тя коментира и представянето на своя брат Тервел Замфиров, който триумфира при мъжете.

"Поздравих го, гушнах го и му казах, че го обичам", заяви Малена.

"Не се възприемам като нищо по-специално. Научена съм правилно, карам бързо. Да, най-малка съм. Гледам на себе си като едно нормално момиче. Едни рисуват, други могат да пеят много добре, аз карам бързо много. Така че, не се чувствам нищо специално. Не съм нищо повече от другите лица. Просто се справям в това, което правя", добави сноубордистката.

"Най-много ми хареса полуфинала. Между Радо и Тери. Защото без значение кой ще победи. Нямаше никакво значение, защото това значи, че единият отива на голям финал. И там вече имаме сигурен медал за България. Тери би, за което изключително много се радвам. Но нямаше да се радвам по-малко, ако Радо беше победил. След което спечели големия финал, което аз вече съм свикнала да гледам да печели голям финал Тери, на световното и на юношеското. И просто изключително много се радвах за него. Всички лоши мисли за моите каране, защото аз загубих още на четвъртфинали, изчезнаха и остана само той в главата ми. Той се представи много добре", коментира 16-годишната състезателка.

Малена обясни и какво е да бъдеш в един спорт със своя брат.

"Израснали сме заедно. Целият ми живот съм го гледала как върви пред мен и той ми е помогал. И ми е утъпквал пътечката, както се казва. Така че, да, имаме много сходна техника на каране. Аз съм се учила от него", обясни Замфирова.

Тя коментира и предстоящото си участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина следващия месец.

"Аз отивам на състезания, за да печеля. Не идвам, за да губя. Нямам очаквания. Също отивам да карам, да карам бързо и се надявам, че ще се представя добре. Лощото е при мен е, че съм сама и всичко тежи върху моите рамене в женския спорт. При момчетата е малко по-лесно. Ако единият падне или подхлъзне и сгреши, остават другите отзад да бутат България напред. Аз съм сама, което наистина е малко по-сложно. Но Радо (Янков) се е справил години наред сам в спорта, така че вярвам, че аз ще се оправя", завърши Малена Замфирова.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско
Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско
Сноубордистът триумфира пред родна публика в Банско.
Чете се за: 03:05 мин.
Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско
Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско
Триумфът бе за италианката Елиза Кафонт.
Чете се за: 02:02 мин.
#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Почина актьорът Иван Несторов
3
Почина актьорът Иван Несторов
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Сноуборд

Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско
Чете се за: 03:05 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Чете се за: 02:22 мин.
Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско Малена Замфирова завърши пета в Световната купа по сноуборд в Банско
Чете се за: 02:02 мин.
Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ