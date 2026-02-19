БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски

от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски
Слушай новината

Радослав Янков беше официално приветстван от ръководството и цялата общинска администрация на Община Банско, след вдъхновяващото си участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави Янков за неговите постижения, за силния дух и достойното представяне, с което за пореден път прослави Банско и България на световната зимна сцена.

В словото си той подчерта, че Радослав Янков е пример за отдаденост, дисциплина и устрем - качества, които го превръщат в вдъхновение за десетки млади спортисти.

В знак на признателност и дълбоко уважение към неговите постижения, кметът връчи на сноубордиста специално гравиран плакет с неговото име - символ на почитта на целия град към труда, постоянството и успехите му.

По време на срещата бе изразена благодарност и към неговия треньор - Георги Атанасов, който със своя професионализъм, всеотдайност и постоянна подкрепа има ключова роля в изграждането на успехите на спортиста, съобщават от Общината.

#Милано/Кортина 2026 #Радослав Янков

