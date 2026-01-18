БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна

Сноубордистът беше изключително доволен след старта в Банско.

Радослав Янков
Радослав Янков остана доволен от третото място, което зае в паралелния гигантски слалом по сноуборд в Банско, който беше спечелен от Тервел Замфиров. След състезанието Янков благодари и на публиката за страхотната подкрепа.

„Мисля, че класирането при мъжете не можеше да бъде по-добро. Благодарен съм на Тервел, че успя да победи на големия финал, за да можем да чуем българския химн и да зарадваме тази страхотна публика, която беше тук. Винаги ми е било мисия (да повлече крак към по-младите) след спечелването на Големия глобус, сериозно ангажиран съм да помагам на малките и в момента започват да се берат плодовете на 10-годишен труд на федерация, родители, деятели и треньори. На всички, които са ангажирани със сили, страдания и т.нат. Радвам се, че вече имаме такъв голям отбор и има много подкрепление зад нас“, каза Янков.

„Само една година пропуснах да съм на подиума в Банско, но аз обичам да се шегувам, че тук и керемидите помагат. Пистата е страхотно подготвена, искам да благодаря на домакините и на федерацията по ски за страхотната организация. Днес имахме късмет и със страхотно време. Днес беше по-добрият ден да направим това, което направихме и да зарадваме публиката“, каза още Янков.

Той сподели и дали е възможно да мечтаем за медал от Олимпийските игри в Милано / Кортина.

„Всичко е възможно. В нашия спорт много са променливите и понякога крайният резултат зависи от много фактори. От състоянието на пистата, реденето на пистата…една малка неточност и бързо излизаш от играта. Това не е спорт, в който можеш да се поправиш“, завърши Янков.

Вижте интервюто във видеото!

