ИЗВЕСТИЯ

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Това е неприемливо, оставаме единни"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Остри европейски реакции след заплахата на американския президент да наложи допълнителни мита на 8 европейски държави, подкрепили Гренландия.

Това е неприемливо, оставаме единни, заявиха лидерите им.

Европа няма да бъде изнудвана, заяви датският министър-председател Мете Фредериксен.

Посланиците от ЕС се събраха на извънредна среща в Брюксел.

Осем европейски страни, засегнати от новите мита на Доналд Тръмп, заявиха в съвместно заявление, че са напълно солидарни с кралство Дания и народа на Гренландия.

"Като членове на НАТО, ние сме ангажирани с укрепването на арктическата сигурност като споделен трансатлантически интерес. Предварително координираното датско учение „Арктическа издръжливост“, проведено със съюзниците, отговаря на тази необходимост. То не представлява заплаха за никого. Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и рискуват опасна низходяща спирала".

По-близката до Тръмп от някои други европейски лидери Джорджа Мелони определи решението на американския президент като грешка.

Джорджа Мелони - министър-председател на Италия:
"Перспективата за увеличение на митата за страните, които са избрали да допринесат за сигурността на Гренландия, според мен е грешка и не съм съгласна с нея".

Позиция срещу митата изразиха на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Митата биха подкопали трансатлантическите отношения и биха рискували опасна низходяща спирала. Европа ще остане единна, координирана и ангажирана с отстояването на своя суверенитет“.

Френският президент Еманюел Макрон призова Европейския съюз да противодейства на заплахите като използва мощния си "Инструмент за борба с принудата", наричан базуката на евросъюза.

Той не е прилаган никога досега и предполага ограничаване на вноса на стоки и услуги. Вестник "Икономист" дори изразява мнение, че ЕС би могъл да закрие американските военни бази на своя територия, за да окаже натиск на Съединените щати във връзка с Гренландия.

Още една страна -членка на НАТО, Канада, подкрепи суверенитета на автономната територия.

снимки: БТА

Марк Карни - премиер на Канада:
"Бъдещето на Гренландия, решенията за бъдещето на Гренландия принадлежат на Гренландия и Дания".

Високопоставен представител на Вашингтон не вижда военна заплаха за датския остров.

Майк Джонсън - председател на Камарата на представителите на САЩ:
"Не предвиждам военна намеса в Гренландия. Това е малка популация от хора и дипломатическите канали са правилният път, и мисля, че назначаването на пратеник от президента признава това".

Междувременно 15 германски войници и офицери, които пристигнаха в Гренландия в петък, получиха заповед да напуснат острова.

Бундесверът коментира, че те са си свършили задачите в рамките на мисия на НАТО.

# Доналд Тръмп #мита #Гренландия #заплаха

