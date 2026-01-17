Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива и че ако тя бъде потвърдена, Европа ще реагира по координиран начин, предаде Ройтерс.

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", заяви Макрон в "Екс".