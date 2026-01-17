БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Европа ще реагира по координиран начин, допълни той

макрон мерц призоваха сключване търговско споразумение сащ
Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива и че ако тя бъде потвърдена, Европа ще реагира по координиран начин, предаде Ройтерс.

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", заяви Макрон в "Екс".

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени."

# Еманюел Макрон # Доналд Тръмп #мита #Гренландия

