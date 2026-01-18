БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мелони към Тръмп: Митата заради Гренландия са грешка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази
мелони тръмп митата заради гренландия грешка
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви днес, че американският президент Доналд Тръмп допуска грешка, като заплашва с нови мита европейските държави, които се противопоставят на плановете му за поемане на контрола над Гренландия, предаде Франс прес.

Мелони посочи, че вече е споделила позицията си директно с Тръмп.

"Мисля, че би било грешка да се наложат нови мита", каза Мелони пред репортери на път за Сеул.

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля. Говорих и с генералния секретар на НАТО, който потвърди, че алиансът започва работа по този случай", добави тя.

Президентът на САЩ заплаши вчера, че ще наложи мита, които могат да достигнат до 25%, върху всички стоки, изнасяни за САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Мелони се опита да омаловажи напрежението, като заяви, че "има проблем с разбирането и комуникацията" между Европа и Съединените щати по въпроса за Гренландия.

Според нея НАТО трябва да играе активна роля в тази нарастваща криза.

"НАТО е форумът, където трябва да се опитаме да организираме заедно възпиращи средства срещу всякаква враждебна намеса в тази стратегическа територия. Фактът, че НАТО започна работа по тази тема, е добра инициатива", обясни италианският премиер.

Тя добави, че американската страна е интерпретирала погрешно действията на европейските държави, които тази седмица изпратиха военен персонал в Гренландия за разузнавателна мисия като част от датско учение със съюзници от НАТО.

"От американска гледна точка посланието не беше ясно. Инициативите на някои европейски страни бяха интерпретирани като антиамерикански. Очевидно е обаче, че намерението им не беше такова", подчерта Мелони.

Тръмп аргументира настояването си САЩ да поемат контрол над Гренландия с необходимостта от гарантиране на американската национална сигурност.

# Доналд Тръмп #Джорджа Мелони #мита #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
3
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Почина актьорът Иван Несторов
4
Почина актьорът Иван Несторов
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: САЩ и Канада

Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
ЕС свиква извънредна среща заради обещаните от Тръмп мита заради Гренландия ЕС свиква извънредна среща заради обещаните от Тръмп мита заради Гренландия
Чете се за: 00:32 мин.
Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите
Чете се за: 01:42 мин.
Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи
Чете се за: 00:50 мин.
ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп 1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп
Чете се за: 07:12 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ