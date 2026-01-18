Служители на спрения дървопреработвателен завод във Велико Търново готвят протест

Служители на голямото дървопреработвателно предприятие, сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново се готвят да протестират утре.

Причината е принудителната административна мярка за спиране на половината от производството на завода, която в края на седмицата наложи Регионалната екоинспекция.

24 часа след връчването на заповедта от компанията са представили план на РИОСВ за безопасно спиране на производството, в който са посочили, че за изпълнението му ще са им необходими поне 58 дни.

От екоинспекцията излязоха с официална позиция, в която се казва, че със съдействието на органите на МВР, предприемат незабавни действия за спиране на производствения процес - спиране на дейността на линията за производство на ПДЧ плоскости, включително на съпътстващите съоръжения.