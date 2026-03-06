БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския квартал "Виница" срещу лош път

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Хората твърдят, че тежка строителна техника е разрушила настилката, а сигналите до общината остават без отговор

Живеещи на ул. "Константин Павлов" във варненския квартал "Виница" сигнализираха, че заради строителството на поредните нови кооперации в района асфалтовата настилка е разрушена. Освен това, улицата е покрита с кал, която тежката строителна техника разнася.

Хората казаха, че преди години със собствени средства сами са асфалтирали улицата. Година след година обаче, тежката строителна техника е разрушила настилката. Те са подали не една жалба до Община Варна, но без резултат. Оттам твърдят, че асфалт е имало само в долната част на улицата.

Павлин Лесидренски: "Асфалтът, който Община Варна твърди, че го е нямало никога, го има, но вече е толкова разрушен от тежките машини, които минават по 20-30 тона и задоволителното му положение, което беше преди години вече е в кал и е разрушено от тях."

При всеки дъжд живеещите на улицата газят в кал. Шофьорите на такситата отказват да обслужват адреси там.
Затруднен е достъпът за противопожарните автомобили и линейките. Сметоизвозването често се бави със седмици, а придвижването за семействата с деца е истинско изпитание.

- Количките едно на ръка, майката е с детето, ами ние, които сме родители на деца, които ходят на училище сами и се прибират - какво правим?!

- Ние не можехме да минем с колите, колите опираха. Това все едно вървиш по лед в тази кал."

От Община Варна заявиха, че в зоната на строителство тежката техника се движела по черен път, заради което имало разнесена кал. Обещаха да изискат от инвеститорите по-стриктно спазване на мерките за почистване. От общината допълниха, че има обявена обществена поръчка за проектиране и ремонт на част от улицата.

Вижте още в прякото включване на Даниела Цекова

