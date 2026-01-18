Проверките на НАП за необосновано вдигане на цените продължават

Проверките на данъчните продължават. По сигнал в центъра на София беше проверена пекарна.



Гражданин е сигнализирал за увеличение на цената на тестено изделие от Нова година. Служители на НАП са отишли на място, купили са си баничка и са установили, че цената отговаря на тази от сигнала.

Пекарната ще бъде проверена и ако оттам не могат да докажат, че имат причина за поскъпването, ще бъдат глобени с 5000 лева.