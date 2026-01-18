Проверките на НАП за необосновано вдигане на цените продължават

По сигнал в центъра на София беше проверена пекарна
Проверките на данъчните продължават. По сигнал в центъра на София беше проверена пекарна.
Гражданин е сигнализирал за увеличение на цената на тестено изделие от Нова година. Служители на НАП са отишли на място, купили са си баничка и са установили, че цената отговаря на тази от сигнала.
Пекарната ще бъде проверена и ако оттам не могат да докажат, че имат причина за поскъпването, ще бъдат глобени с 5000 лева.
Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП:
Ние сме в пазарна икономика и няма как да убедим търговците да оперират на определена цена, но това, което ние следим заедно с нашите колеги от КЗП и КЗК е дали необосновано повишение на цените. Ако такова бъде установено, ние имаме всички механизми от закона за въвеждане на еврото да наложим контрол върху търговците, които са недобросъвестни. Така че ние имаме достатъчно правомощия и ако това поведение продължи да им бъде наложена глоба и от КЗП.