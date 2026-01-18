Иван Станев: Аз съм най-щастливият човек, защото знам какво ми костваше този успех

Старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев сподели радостта си след успеха в турнира за Купата на България.

Бургазлии спечелиха финала с Пирин Разлог с 3:1 гейма и спечелиха трофея. Наставникът пое отбора в понеделник, а в края на седмицата спечели 6-ата Купа на България в историята на клуба.

"Никой не очакваше двата отбора да играят финал, но и двата отбори си го заслужиха, като преминаха през много тежки двубои. Поздравления за отбора на Пирин. Аз съм най-щастливият човек, защото само аз си знам какво ми костваше в понеделник, да направя четири тренировки с отбора. Те са истински бойци. Показахме най-доброто, което можем. Тази купа е за нашите фенове, които носят Нефтохимик в сърцето си", сподели той след срещата.

Шеговито специалистът призна, че е очаквал отборът на ЦСКА да стигне до финал. Вместо това Пирин се класира за 4-ия си финал в турнира.

"С помощник-треньора ми се подготвяхме за ЦСКА. Снощи работихме до 03:30 часа, защото не очаквахме Пирин да е на финал. Купата на България започва от 0:0. В четвъртък 4-5 човека вярваха, че ще се приберем с купата, с оглед моментното ни състояние. Оттук-нататък предстои много работа. Трябва да докажем, че този успех е заслужен", категоричен е спортният директор на клуба.

Според него колективният дух е помогнал на отбора да стигне до трофея.

"В първия ден направихме 16 блокади. Не мисля, че имаме толкова в последните 6 мача. Трябва да поздравя и нашия щаб. Денонощно работят, свършиха страхотна работа. Казах им, че сме семейство, което върви в една посока. Може да са много трудни моментите, в които изпада един отбор, но само с колективен дух и отборна игра се излиза от тежки ситуации", добави Станев.

Наставникът се надява трофея за купата да донесе самочувствие на отбора, което да доведе до успехи в първенството.

"Нефтохимик винаги е искал да играе два финала. Тази година не започнахме с големи очаквания. Спечелената купа ще върне самочувствието в състезателите. Всичко се решава в плейофите. Чака ни много работа", допълни Станев.