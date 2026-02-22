БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски

Разпределителката на ЦПВК отличи колективната игра и заяви, че тимът има амбиции и за второто място

стефани дянкова сервисът даде основата успеха левски
Слушай новината

ЦПВК победи Левски с 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 26:24) гейма в последния мач от 15-ия кръг на женския волейболен елит и запази интригата в битката за челните позиции. След срещата разпределителката на "полицайките“ Стефани Дянкова коментира ключовите моменти за успеха.

"Смятам, че бихме много силен сервис, което ни помогна изключително много след това за блокадата и за контраатаката. Това е едно от основните оръжия на нашия отбор и чрез него успяваме да победим почти всеки съперник“, заяви Дянкова.

Тя подчерта и разнообразието в нападение, което се оказа решаващо срещу "сините“.

"Разбира се, че има тактически замисъл. Винаги правим нещата с цел да сме максимално ефективни. Знаем, че няма как да натоварваме само един нападател. В случая не можем да разчитаме единствено на Калина. Смятам, че всички се включиха много добре и заедно постигнахме този успех“, допълни разпределителката.

На въпрос дали ЦПВК има амбиции да атакува второто място в класирането, Дянкова бе категорична: "Защо да нямаме? С добра игра и постоянство абсолютно всичко се постига.“

И двата тима са с актив от 12 победи и 3 загуби, като Левски остава втори с 36 точки – с една повече от днешния си съперник.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Стефани Дянкова #ВК ЦПВК

