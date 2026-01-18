Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Репортер: Давид Сукнаров
Премръзнал щъркел потърси подслон в параклиса на бургаска болница.

Птицата, която не е отлетяла на юг, беше намерена да се взира в иконата на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

Организирана е акция за транспортиране на щъркела в клиника, където да бъде прегледан и спасен от суровите условия навън.

Лекарите от болницата в бургаския квартал Ветрен останали учудени, след като пернатият пациент започнал да ги посещава.

В един от дните успели да го нахранят, тъй като щъркелът не изглеждал добре.

Жана Статева, администратор в болница ‚Дева Мария“ – Бургас:
„След това се опитахме да го хванем, но за съжаление той се уплаши като го обградихме и избяга. След няколко дни пак се появи тук долу и самичък влезе в параклиса, понеже вратата беше отворена, като гледаше към иконите, което нас много ни учуди. Търси помощ, а той дойде в болницата. Това е знак за мен, не е случайно, че е дошъл точно тук“.

От екоинспекцията успели да го хванат едва след като влязъл в параклиса. И така премръзналата птица била закарана във ветеринарна клиника.

Кристина Николова, асистент във ветеринарен кабинет:
„Жизнен, активен, чувства се много добре. Няма никакъв страх от нас, което не можем да кажем, че е плюс за самото животно, защото това поведение, което показва в момента за него е нетипично....“

В бургаския зоопарк неведнъж са помагали на щъркели в беда. Експертите им казват, че оставането на топлолюбивата птица у нас през зимата не е прецедент.

Кръстьо Дъбов, собственик на бургаския зоопарк:
„Щъркели, които остават да зимуват в България те са или стари, или болни, или някои, които имат проблеми с летенето, защото все пак доста хиляди километра трябва да изминат, докато пристигнат в топлите страни".

Спасеният щъркел ще презимува в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще установят възрастта му.

А от болницата в Бургас днес забелязали още един щъркел, който също се нуждае от помощ.

