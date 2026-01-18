БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трафикът на кораби през българската акватория на Черно море намалява.

20% спад на маневрите по обслужване на плавателни съдове отчитат във Варна, като тенденцията се запазва през последните 3 години.

Какви са причините?

Пилотската станция във Варна разполага с 4 катера. Капитаните денонощно осигуряват безпрепятствено движение на корабите в пристанищата и подходите към тях от нос Емине до румънската граница.

Намаленият морски трафик обясняват с войната в Украйна.

к.д.п. Александър Борисов, управител на Пилотска станция Варна:
Руският трафик изчезна изцяло, украинските кораби също много намаляха и всичко това рефлектира върху нас и всички останали, които са свързани с морето, които във Варна са страшно много хора - десетки хиляди.

Военният конфликт рефлектира и върху корабите, превозващи транзитни товари. Те все по-рядко избират маршрут през Черно море.

Ситуацията се усложнява допълнително и заради увеличените такси за преминаване през турските проливи.

к.д.п. Димитър Димитров, Пилотска станция Варна:
Турция има един негласен монопол, въпреки Конвенцията от Монтрьо, те намират начини да я заобиколят.

Атаките с дронове срещу търговски кораби и повишените застраховки за военен риск също се отразяват негативно на морския трафик.

к.д.п. Димитър Димитров, Пилотска станция - Варна:
В края на краищата това е част от геополитическата обстановка и ние не можем да избягаме от нея. Искрено се надяваме в скоро време конфликтите да се разрешат.

Дотогава катерите на Пилотската станция във Варна остават на поста си.

В очакване на по-добри времена.

#кораби #Черно море #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
3
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
5
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
6
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Регионални

Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис?
Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис?
Каква ще е колекционерската стойност на левовете? Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
Проверките на НАП за необосновано вдигане на цените продължават Проверките на НАП за необосновано вдигане на цените продължават
Чете се за: 01:15 мин.
"Няма накъде": Как се справят работещите на открито в мразовитите дни "Няма накъде": Как се справят работещите на открито в мразовитите дни
Чете се за: 02:35 мин.
Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново готвят протест Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново готвят протест
Чете се за: 00:52 мин.
Възстановена е системата за плащане на "Гражданска отговорност" Възстановена е системата за плащане на "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:10 мин.

Водещи новини

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест Думите на 2025: Евро, безобразие и протест
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ