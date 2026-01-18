В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20%

Трафикът на кораби през българската акватория на Черно море намалява.

20% спад на маневрите по обслужване на плавателни съдове отчитат във Варна, като тенденцията се запазва през последните 3 години.

Какви са причините?

Пилотската станция във Варна разполага с 4 катера. Капитаните денонощно осигуряват безпрепятствено движение на корабите в пристанищата и подходите към тях от нос Емине до румънската граница.

Намаленият морски трафик обясняват с войната в Украйна.

к.д.п. Александър Борисов, управител на Пилотска станция Варна:

Руският трафик изчезна изцяло, украинските кораби също много намаляха и всичко това рефлектира върху нас и всички останали, които са свързани с морето, които във Варна са страшно много хора - десетки хиляди.

Военният конфликт рефлектира и върху корабите, превозващи транзитни товари. Те все по-рядко избират маршрут през Черно море.

Ситуацията се усложнява допълнително и заради увеличените такси за преминаване през турските проливи.

к.д.п. Димитър Димитров, Пилотска станция Варна:

Турция има един негласен монопол, въпреки Конвенцията от Монтрьо, те намират начини да я заобиколят.

Атаките с дронове срещу търговски кораби и повишените застраховки за военен риск също се отразяват негативно на морския трафик.

к.д.п. Димитър Димитров, Пилотска станция - Варна:

В края на краищата това е част от геополитическата обстановка и ние не можем да избягаме от нея. Искрено се надяваме в скоро време конфликтите да се разрешат.

Дотогава катерите на Пилотската станция във Варна остават на поста си.

В очакване на по-добри времена.