От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
януари юли спират влаковете метростанциите сливницаи обеля
От 19 януари до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на влаковете между метростанции "Сливница" и "Обеля", съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Причината е строителството на разширение на метрото в кв. "Обеля".

За посочения период метростанция "Сливница" ще бъде крайна за линии № 1 и № 4; станция "Обеля" ще бъде крайна за линия № 2.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. "Обелски път" по бул. "Панчо Владигеров" до метростанция "Сливница".

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки: новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 "Метростанция Обеля", разположени на бул. "Панчо Владигеров" на около 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки; съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) "МС Сливница"; съществуващата спирка с код 1062 "Метростанция Сливница"; двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 "Метростанция Обеля" в посока кв. Иваняне, посочват още от Столичната община.

Със свое постановление на 15 декември миналата година правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лева по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на метро "София", линия 3, етап 3: участък ул. "Шипка" - ж.к. "Гео Милев" (район "Слатина") - зала "Арена София"/"София Тех парк" - бул. "Цариградско шосе" с дължина 6 км и шест метростанции. С ресурса ще се осигури и строителството на метростанция до жп. гара "Обеля" на линия "София-Кюстендил", като е предвидена тунелна връзка с метродепо "Обеля".

