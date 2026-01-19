Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки

Започва експертиза на вейпа, изпушен от 15-годишно момче от Чирпан, което бе прието по спешност в болницата в Стара Загора след пушене и изпиване на 5 енергийни напитки.

Вейпът е предаден доброволно от бащата на момчето на полицията и тепърва ще се установява какво точно е съдържал той.

Младежът вече е добре и е освободен. Но това се оказва не единственият случай тук в университетската болница в Стара Загора.

Доктор Петра Раванбахш от реанимационното отделение:" За съжаление, често се случва деца да лежат при нас. В реанимация идват пациентите, които са вече в много тежко общо състояние, коматозно, т.е. сериозно интоксикирани. Миналото лято също имахме подобен случай на 14-годишно дете, отново от Чирпан, отново злоупотребил с енергийни напитки, алкохол, вейпове включително. Като цяло, особено в летните месеци, по-често се случват тези неща."

Д-р Раванбахш обясни, че енергийните напитки могат да са изключително опасни за подрастващия организъм.

"Енергийните напитки съдържат в себе с една ставка, таурин, която е по-притеснителна, предизвикват тахикардии, т.е. сърцето започва да бие по-бързо отколкото трябва, може да излезе извън ритъм, може да направи някакво ритъмно нарушение друго. Това е опасното на енергийните напитки и когато се прекали с тях и се усети вече това чувство на сърцебиене при децата, е хубаво наистина да се потърси медицинска помощ в най-близкото спешно отделение."

Като първа помощ, ако изпиването на стимулиращите напитки е станало скоро, може да се предизвика повръщане.

"Разбира се, трябва да се съобрази с това дали има употреба на други вещества и детето доколко може да предпази дихателните си пътища, т.е. дали може ефективно да кашля, да преглъща. Тогава предизвикваме повръщане, повече течности, за да може да има диуреза, т.е. да пишка, за да отдели токсините, горе-долу това, но е хубаво когато се прекали наистина, когато се усети това чувство на сърцебиене да се търси лекарска помощ."

Сериозни притеснения буди липсата на информация какво съдържа вейпът.