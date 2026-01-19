БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започва експертиза на вейпа, изпушен от 15-годишно момче от Чирпан, което бе прието по спешност в болницата в Стара Загора след пушене и изпиване на 5 енергийни напитки.

Вейпът е предаден доброволно от бащата на момчето на полицията и тепърва ще се установява какво точно е съдържал той.

Младежът вече е добре и е освободен. Но това се оказва не единственият случай тук в университетската болница в Стара Загора.

Доктор Петра Раванбахш от реанимационното отделение:" За съжаление, често се случва деца да лежат при нас. В реанимация идват пациентите, които са вече в много тежко общо състояние, коматозно, т.е. сериозно интоксикирани. Миналото лято също имахме подобен случай на 14-годишно дете, отново от Чирпан, отново злоупотребил с енергийни напитки, алкохол, вейпове включително. Като цяло, особено в летните месеци, по-често се случват тези неща."

Д-р Раванбахш обясни, че енергийните напитки могат да са изключително опасни за подрастващия организъм.

"Енергийните напитки съдържат в себе с една ставка, таурин, която е по-притеснителна, предизвикват тахикардии, т.е. сърцето започва да бие по-бързо отколкото трябва, може да излезе извън ритъм, може да направи някакво ритъмно нарушение друго. Това е опасното на енергийните напитки и когато се прекали с тях и се усети вече това чувство на сърцебиене при децата, е хубаво наистина да се потърси медицинска помощ в най-близкото спешно отделение."

Като първа помощ, ако изпиването на стимулиращите напитки е станало скоро, може да се предизвика повръщане.

"Разбира се, трябва да се съобрази с това дали има употреба на други вещества и детето доколко може да предпази дихателните си пътища, т.е. дали може ефективно да кашля, да преглъща. Тогава предизвикваме повръщане, повече течности, за да може да има диуреза, т.е. да пишка, за да отдели токсините, горе-долу това, но е хубаво когато се прекали наистина, когато се усети това чувство на сърцебиене да се търси лекарска помощ."

Сериозни притеснения буди липсата на информация какво съдържа вейпът.

"Вейповете са много така опасни поради факта, че в световен мащаб няма стандарт на това, което се слага в тях. Това означава, че производителят може да сложи абсолютно всичко вътре. Тежки метали, арсен, всевъзможни други химични съединения много често се прилагат вътре в тези течности и синтетични вещества, подобни на марихуана например, така че не знаем какво точно съдържа вейпът."

#15-годишно момче #вейп #енергийни напитки #Чирпан #Стара Загора

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест
Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест
От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница" и „Обеля"
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20%
Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис?
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
По света
Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си
У нас
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
Политика
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
У нас
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
Политика
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
По света
Президентските избори в Португалия - умерен социалист и крайно...
По света
