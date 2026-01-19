БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи към острова

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Американският президент Доналд Тръмп втвърди още реториката по казуса с желанието му да придобие Гренландия. В пост в Truth social Тръмп написа, че НАТО вече 20 години предупреждава Дания да направи нещо за защитата на арктическата територия от руска заплаха и това не е станало.

"Сега вече е време и това ще бъде свършено!" добави той.

Датският министър-председател Мете Фредериксен отговори вчера на заплахите на Тръмп да наложи мита на държавите, които изпратиха военни в Гренландия. Тя заяви, че Европа не може да бъде изнудвана.

Според различни издания, в отговор на заплахите на Тръмп ЕС обмисля да наложи на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа снощи в Екс, че Европейският съюз и Великобритания са непоколебими в ангажимента си да подкрепят суверенитета на Гренландия.

Очаква се среща на евролидерите по казуса на 22 януари в Брюксел.

