Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинения на двамата русенци, задържани за грабежа от инкасо автомобил в Ихтиман. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията по случая тази сутрин.

Стана ясно, че при престъплението са задигнати 235 000 евро. Маскирани като строителни работници 23-годишните нападатели са задържани от полицията на 5 км от гарата в Ихтиман. Единият извършител е служител на фирмата, от която е отнета сумата. Другият извършител е служител на охранителна фирма.

Били са въоръжени с автомат и пистолет, били с маски, насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила. Единият служител бил вързан със свинска опашка.

Ст. комисар Тихомир Ценов - директор на ОДМВР - София: "По време на деянието извършителите, освен че взимат съответната сума пари, те отнемат и оръжията на двамата охранители - пистолети, които на по-късен етап при оттеглянето са намерени в тревиста местност. Също така, за да не будят съмнение в гражданите и гостите на града, понеже гарата е била и все още е в ремонт, същите са били дегизирани като строителни работници."

Христина Лулчева - окръжен прокурор на София: "За това престъпление законодателят предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна, ако съдът ги признае за виновни, може да постанови и конфискация на част или цялото имущество на виновните."

