Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?

Над 60 световни лидери получиха покана да станат част от "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп. Органът, създаден за да наблюдава възстановяването на Газа, изглежда ще има много по-широк мандат от този за Ивицата. Анализатори дори видяха амбиция на американския президент новата структура да замени ООН като посредник в глобалните конфликти.

От Канада, Франция, Германия и Италия до Турция, Египет, Йордания, Индия, Пакистан и Австралия - покани за участие в новия "Съвет за мир" на Доналд Тръмп заваляха през уикенда. Но реакциите на световните лидери засега са сдържани и повечето не бързат да приемат, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източници. Потвърждения засега има само от унгарския премиер Виктор Орбан и президента на Казахстан Касим Жомарт Токаев.

В предварителния текст на хартата на новия орган, председателстван лично от Тръмп, е записано, че ще има по-широк мандат за посредничество в глобални конфликти. Според "Файненшъл таймс" това потвърждава опасенията, че Вашингтон търси начини да измести Организацията на обединените нации. Американски официални лица вече лансираха идеята Съветът да посредничи и в други горещи точки като Украйна и Венецуела.

Халед Елджинди, старши научен сътрудник в "Института Куинси за отговорно управление": "Ролята по замяна на съществуващите многостранни институции може дори да е по-приоритетна от основната роля на "Съвета за мир" в Газа, що се отнася до администрацията на Доналд Тръмп, защото Ивицата няма никаква реална стратегическа стойност за Тръмп."

От десетилетия Съветът за сигурност на ООН не може да се намеси ефективно в разрешаването на нито един от световните конфликти заради вето на някоя от петте постоянни държави-членки - Русия, Китай, Великобритания, Франция и Съединените щати. Проектът за структура на новия "Съвет за мир" предвижда мандатите на държавите-членки да бъдат ограничени до три години, освен ако не внесат такса от един милиард долара.

Халед Елджинди, старши научен сътрудник в "Института Куинси за отговорно управление": "Мисля, че това е капан, който администрацията на Тръмп заложи на международната общност, и те паднаха в него. Нека не забравяме, че Съветът за сигурност на ООН одобри плана от 20 точки на Тръмп за Газа, включително Съвета за мир, въпреки че той заобикаля съществуващите многостранни организации, като самия Съвет за сигурност и Общото събрание."

В речта си пред Общото събрание на ООН през септември Тръмп отправи саркастични забележки към организацията за липсата ѝ на реални действия по спиране на световните конфликти - фикс идея на американския лидер.