Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир

Альоша Шаламанов
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
разнобой кабинета премиерът външният министър задочен спор около членството българия съвета мир
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Разнобой в правителството. Премиерът и външният министър са в задочен спор около одобряването на членството на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп от Народното събрание. След подписването на документа в Давос, Желязков заяви, че още тази седмица ще бъде внесен законопроект за разглеждане в зала. А Георгиев смята, че решението трябва да бъде взето от следващия парламент. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ коментира, че отлагането на ратификацията е лош сигнал към международните ни партньори.

Министърът на външните работи обясни в „Денят започва“, че няма срок, в който парламентът да одобри присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Георг Георгиев, министър на външните работи: „Много пъти чухме темата за легитимността – кой е легитимен, кой не е. Ето, включително вие казахте, че сме с изтекъл срок на годност. С ще си подредя етикета след предаването. Но смятам, че няма никаква необходимост сега да не се подходи разумно, умерено и следващото мнозинство да се види как ще се конфигурира около тази толкова важна тема.“

БНТ: Но това ваше мнение ли е или е мнение на правителството? Аз цитирах решение, артикулирано от премиера. Къде е това разминаване?

- Това не е разминаване. Това е един динамичен процес. Много елементи, в които се предпоставят различни подходи.“

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ не е съгласен с позицията на външния министър. Според Делян Пеевски отлагането на ратифицирането на членството на България в Съвета за мир е лош сигнал към международните партньори на страната. В позицията си Пеевски заявява, че ще пита премиера кой оказва натиск върху решенията на правителството.

Георг Георгиев, министър на външните работи: "В момента се получава: защо си с шапка, защо си без шапка. В единия случай е лошо, че го правим, а в другия е лошо, че не го правим. Аз уважавам всички мнения по тази тема, които чух, те, разбира се, имат своето място в дебата в Народното събрание. Народното представителство може да взима своите самостоятелни решения."

От ПП-ДБ смятат, че процедурата по присъединяване към Съвета за мир е нарушена и ще сезират Конституционния съд.

Николай Денйков, ПП-ДБ: "Това, което трябва, е преди да се подпише един документ да се направи юридически преглед как България се ангажира с този документ. Този подпис ще има последствия и този, който го е положил, в случая премиерът, по начин, който не съответства на изискванията за международните договори, няма да носи отговорност днес."

Външният министър не отговори конкретно дали и кога правителството ще внесе законопроекта за ратификация на договора в Народното събрание.

Георг Георгиев, министър на външните работи: "Правителството е колективен орган. Така че в него ще се чуят и вземат предвид всички гледни точки. И накрая вярвам, че ще се вземе най-доброто решение и ще се подходи по най-разумен и умерен начин."

Георгиев заяви, че решението за присъединяване на България към Съвета за мир на Тръмп е взето на редовното заседание на кабинета миналата сряда.

