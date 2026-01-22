България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството

България се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп заедно с още 18 държави. На церемония в Давос премиерът в оставка Росен Желязков подписа Хартата на Съвета, в чийто изпълнителен комитет е българският дипломат Николай Младенов. Включването на България става с решение на Министерския съвет от вчера. България и Унгария бяха единствените две държави-членки с представители на церемонията.

Българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският лидер Виктор Орбан - единствените от Европейския съюз седнаха редом до представителите на останалите 17 държави - основателки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Сред тях са Аржентина, Азербайджан, Пакистан, Индонезия, но и Турция, Косово.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Много вълнуващ ден, дълго подготвян. Много държави току що получиха поканите си и всички искат да са участват и ще работим с много други, включително с Обединените нации."

След речта на Тръмп всеки един от 19-те лидери подписа и Хартата на Съвета за мир. България има амбиции да участва във възстановяването на Газа и страната ни е известна с традиционно добрите отношения и с Израел, и с Палестина, заяви от Давос премиерът в оставка Росен Желязков.

Росен Желязков - министър-председател оставка: "Ролята на България се оценява като конструктивна и като изключително ползотворна, затова е и присъствието на Николай Младенов начело на процесите, начело на възстановяването и начело на институционалното укрепване на Газа е изключително важно. Няма да скрия, че голяма част от аргументите да бъдем тук се дължат и на това признание."

В предварителните съобщения за участието на премиера в оставка на Световния икономически форум нямаше информация за подписване на Хартата на Съвета за мир. От Давос Желязков обясни, че вчера българското правителство му е дало мандат за подписване на присъединяването към борда.

Росен Желязков - министър-председател оставка: "Това не е дефинитивно, защото предстои последваща ратификация. това е по силата на закона за международните договори и още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване. Държа да подчертая, че за България няма финансов ангажимент."

В Хартата на Съвета за мир, който ще отговаря не само за близкоизточния, но и за други конфликти по света, има специален текст за задълженията на страните-членки. Предвижда се всяка държава да има 3-годишен мандат, който да се подновява с решение на председателя Доналд Тръмп. 3-годишният мандат не важи за тези държави, които платят 1 милиард долара в първата година от влизането в сила на хартата на Съвета за мир.

Росен Желязков и външният министър в оставка Георг Георгиев разговаряха с върховния представител за Газа Николай Младенов и го поздравиха за поста.

Георг Георгиев - министър на външните работи в оставка: "Това е предпоставка за предотвратяване на миграционна криза - такава, каквато сме виждали във времето назад. Мирът в Близкия изток е предпоставка за сигурността и в нашия регион, но също и в цяла Европа. Казвам от гледна точка на държава с външна граница в Шенгенското пространство."

Николай Младенов за първи път говори на световен форум в новата си роля.

Николай Младенов - върховен представител за Газа: "Сега обръщаме нова страница и дали това ще е успех зависи от всички нас. Моля ви, оставете настрани за малко опорните си точки, страховете си и опасенията си, спрете да слушате слухове и клюки. Фокусирайте се върху това, което трябва да свършим днес, защото е заложено бъдещето на 2 милиона палестинци и ако им дадем шанс ще постигнем много повече - ще създадем възможности за над 1 милиард души, които живеят в Близкия изток.

За първи път към жителите на Газа се обърна официално и ръководителят на временната администрация от палестински технократи Али Шаат и обяви, че граничният пункт "Рафа" ще бъде отворен от другата седмица. Зетят на Доналд Тръмп и член на изпълнителния комитет на Съвета за мир Джаред Къшнър направи презентация с генерален план за възстановяването на ивицата.

Джаред Къшнър - член на Изпълнителния комитет на Съвета за мир: "Изработихме генерален план. Питат ни дали имаме план Б - нямаме. Градове с 2-3 милиона жители се строят за три години. Това е много постижимо и ние ще го направим."

На церемонията отказаха да присъстват френския президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц, макар че тази сутрин той имаше реч пред Световния икономически форум в Давос. Великобритания - един от най-близките съюзници на Съединените щати, също отказа заради поканата към руския президент Владимир Путин, който днес на среща с палестинския президент Махмуд Абас обяви, че се присъединява към Съвета за мир и дори е измислил как да плати 1 милиард долара.

Владимир Путин - президент на Русия: "Може би сте разбрали, че планираме да отделим 1 милиард долара за този нов Съвет за мир, основно в подкрепа на палестинския народ. Тези средства ще бъдат използвани за възстановяването на ивицата Газа и за намиране на решение на палестинския въпрос. Но, както вече споменах, парите ще дойдат от замразените руски активи."

снимки: МС, БТА

Церемония пълна с лидери, които искат да са приятели на Доналд Тръмп, пишат световните медии. Но не трябва да се забравя и факта, че сред 19-те държави основателки са и едни от най-важните играчи в Близкия изток, а светът очаква да види дали ще бъдат оправдани очакванията на скептиците или наистина ще има резултат от инициативата на Доналд Тръмп.