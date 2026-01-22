Разходка в миналото на Пловдив с помощта на изкуствен интелект

Разходка в миналото на Пловдив показва живота в града преди повече от век. Погледът назад във времето става възможен с помощта на изкуствен интелект, който оживява стари фотографии.

От 13 години графичният дизайнер Пламен Кочев издирва в Интернет архивни фотографии от Пловдив. Снимките, които вече са 26 000, дигитализира и публикува в сайт и в група в социалните мрежи. На част от тях добавя цвят, за по-ясни детайли. Наскоро решил част от фотосите да превърне в поредица от видеа.

Пламен Кочев: "Видях едно много хубаво направено видео на един малък град в България и си рекох, добре де, тия хора могат да направят, аз с толкова снимки на Пловдив още не съм се сетил да се заема с това нещо и всъщност попитах изкуствения интелект кои програми могат да ми предоставят такива възможности, той ми помогна още тогава."

Вече е създал десетки кратки клипове, които пресъздават атмосферата на Пловдив отпреди повече от век.

Пламен Кочев: "Но е хубаво снимката да има хора, превозни средства, животни, тогава тя оживява. Събирам звуци, които поне са реалистични, не са дигитални, звуци от различни животни, птици, градски шум, говор, стъпки, тропане на коне. Повечето снимки от центъра са подходящи за оживяване, защото в тях има движение, имало е движение, то е било запечатано."

Така с помощта на изкуствения интелект затуптява пулса на стария Пловдив, част от който е площадът, известен днес като Римски стадион.

Пламен Кочев: "Там е било центъра на града от едно време, този площад, наречен по-късно "Княз Борис", на сина на княз Фердинанд, това място е било центъра на града, от него може да отидеш навсякъде в Пловдив, даже може да отидеш навсякъде и в днешен Пловдив."

Едно от най-посещаваните търговски места в миналото е било Балък

пазар до Джумая джамия.

Пламен Кочев: "То показва вероятно тогава един свят, който постепенно изчезва и фотографите са имали необходимост да го снимат, докато то съществува."

Общият ансамбъл на постройките в центъра на Пловдив е почти запазен

през годините. Част от него е сградата на емблематичния за времето си хотел

Моле, която днес има други функции.

Пламен Кочев: "Тогава това е било най-знаменателното място за елита на Пловдив, до него се вижда сградата на Гражданския клуб, която днес не съществува и много хора не знаят за нея."

Сред разрушените сгради е и Домът на здравето, дарен на Пловдив от благодетеля Димитър Кудоглу. Представителната постройка, строена за хотел, била откупена от Кудоглу, който създал в нея клиника за безплатно лечение. През XX век сградата е разрушена заради разширението на Централна поща. Трансформация претърпял и Военният клуб, построен през 1908 г. и пострадал от Чирпанското земетресение двайсет години по-късно.

Пламен Кочев: "По време на земетресението се е срутила голяма част от залата, концертната зала вътре, но кубетата са махнати и са заменени с едни по- малки, интересното е, че след това е имало пожар и мисля, че и тези кубета са повредени и сега всъщност покривът е обикновен, равен, няма я тази представителност на старата сграда."

Според Пламен Кочев най-голямата трудност в раздвижването на снимките е, че изкуственият интелект често не улавя духа на епохата и излиза от рамките на времето. Добавя, че във всяко училище в Пловдив днес има нужда от "Час по Пловдив", за да ценят децата града, в който живеят.