Автобус блъсна спирка в пловдивското село Скутаре, а шофьорът избяга

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
При инцидента няма пострадали хора

Снимка: БНТ
Автобус блъсна спирка в пловдивското село Скутаре, след което шофьорът избяга от мястото на инцидента. По чудо няма пострадали хора. Шофьорът се издирва от полицията.

Инцидентът е станал малко след 6.00 ч. тази сутрин. Жител на селото вижда как при потегляне от спирката, автобусът се блъска в металния навес.

Катя Тодорова, кмет на с. Скутаре: "Шофьорът е спрял с автобуса. При тръгването се е случило нещо. Като точно в момента на самото действие той се е разсеял и не е видял точно какво се е случило. Твърди, че е имало трима човека на спирката, които са чакали и малко по-късно са се качили в автобуса и са потеглили. При тръгването сякаш тръгва с нея."

Свидетелят на инцидента не е видял на коя фирма е автобусът. След сблъсъкът шофьорът е потеглил със счупено стъкло.

Катя Тодорова, кмет на с. Скутаре: "Шофьорът не е подал сигнал в полицията и не е потърсил съдействие на органите на в селото."

Хората, които всекидневно пътуват по тази отсечка смятат, че причина за инцидента е разсейване на шофьора или обилния снеговалеж.

- Хлъзнал се е човекът. Снощи валя сняг.

- Не е преценил скоростта. Тук "легналият полицай" го е видял в последния момент. Набил е спирачки и се е обърнал.

Спирката е една от основните на селото и на нея всекидневно чакат десетки хора. Тя е на главния път, където има ограничение на скоростта. Малко преди автобусната спирка има повдигната пешеходна пътека, а надолу по улицата има и камера.

Катя Тодорова, кмет на с. Скутаре: "Отсечката е свързваща главна улица и е между селата. Тя е част от републиканската пътна мрежа. Да се кара прекалено бързо е пресилено да се каже."

Спирката ще бъде демонтирана и премахната, защото е опасна. В скоро време на нейно място от кметството ще поставят нова.

