МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците. Заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние. Това коментира в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

По думите му решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област:

"Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза Вълчев.

снимка: БТА

Според него сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее.