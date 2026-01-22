Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу

Лудогорец подновява своето участие в основната фаза на Лига Европа. Действащият шампион в Първа лига ще има визита на Глазгоу Рейнджърс в мач от седмия кръг. Срещата ще стартира от 22:00 часа българско време и ще бъде изиграна на стадион „Айброкс“, а главен съдия е Манфредас Лукианчукас от Литва.

Селекцията на Пиер-Матиас Хьогмо се намира в отлична позиция да атакува класиране в следващата фаза на втората по сила надпревара на Стария континент. Към момента разградчани се намират на 23-то място във временното класиране със 7 точки. До този момент „орлите“ отказаха Малмьо и Селта, записаха равенство срещу ПАОК, а пред Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош преклониха глава.

Добата новина в редиците на „зелените“ е, че няма сериозни кадрови проблеми. Тимът от Разград нямаше много време за контроли по време на своята зимна подготовка и изигра само две, в които записа равенство и успех.

От своя страна ситуацията за състава на Дани Рьол изглежда доста по-сложна. Шотландците заемат на 33-та позиция с актив само от точка. Отборът от Глазгоу може да се похвали само с едно равенство, постигнато срещу Брага, но загуби от Генк, Щурм Грац, Бран, Рома и Ференцварош. Шотландският тим обаче има минимални шансове да продължи напред и двубоят тази вечер се явява последен шанс.