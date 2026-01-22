БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони в Първа лига ще спорят с Рейнджърс в опит да оставят живи надеждите си за място в елиминациите на Лига Европа.

лудогорец търси положителна развръзка глазгоу
Слушай новината

Лудогорец подновява своето участие в основната фаза на Лига Европа. Действащият шампион в Първа лига ще има визита на Глазгоу Рейнджърс в мач от седмия кръг. Срещата ще стартира от 22:00 часа българско време и ще бъде изиграна на стадион „Айброкс“, а главен съдия е Манфредас Лукианчукас от Литва.

Селекцията на Пиер-Матиас Хьогмо се намира в отлична позиция да атакува класиране в следващата фаза на втората по сила надпревара на Стария континент. Към момента разградчани се намират на 23-то място във временното класиране със 7 точки. До този момент „орлите“ отказаха Малмьо и Селта, записаха равенство срещу ПАОК, а пред Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош преклониха глава.

Добата новина в редиците на „зелените“ е, че няма сериозни кадрови проблеми. Тимът от Разград нямаше много време за контроли по време на своята зимна подготовка и изигра само две, в които записа равенство и успех.

От своя страна ситуацията за състава на Дани Рьол изглежда доста по-сложна. Шотландците заемат на 33-та позиция с актив само от точка. Отборът от Глазгоу може да се похвали само с едно равенство, постигнато срещу Брага, но загуби от Генк, Щурм Грац, Бран, Рома и Ференцварош. Шотландският тим обаче има минимални шансове да продължи напред и двубоят тази вечер се явява последен шанс.

Свързани статии:

Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Лудогорец се изправя срещу Рейнджърс в решаващ мач в турнира Лига...
Чете се за: 01:00 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем
Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем
Треньорът на Лудогорец не си прави илюзии преди гостуването в...
Чете се за: 02:52 мин.
#ФК Глазгоу Рейнджърс #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
3
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
5
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
6
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Футбол

Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Ливърпул превзе Марсилия с класика Ливърпул превзе Марсилия с класика
Чете се за: 01:15 мин.
Барселона покори Прага след шеметно второ полувреме Барселона покори Прага след шеметно второ полувреме
Чете се за: 04:57 мин.
Трета поредна победа за Ювентус в Шампионската лига Трета поредна победа за Ювентус в Шампионската лига
Чете се за: 01:22 мин.
Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха
Чете се за: 02:07 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства? Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно...
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ