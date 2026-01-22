Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор

Запознати сме с фенската култура на Рейнджърс. Феновете са страхотни, атмосферата тук е много специална, но ние сме готови за това. Това каза Петър Станич преди срещата Рейнджърс - Лудогорец в турнира Лига Европа тази вечер. Двубоят на "Айброкс" е от 22:00.

При победа шампионите на България почти сигурно продължават към елиминациите.

"Целта ни е да вкарваме голове и да преминем следващата фаза. Във всеки мач искам да влизаме с увереност. Наясно сме, че ни чака напрегнат мач срещу качествен отбор. Въпреки, че изглежда, че сме към края на битката, пътят всъщност е много дълъг и има възходи и падения. Надявам се да се класираме напред", каза футболистът на Лудогорец.

