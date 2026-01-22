След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия

Доналд Тръмп обяви, че е напът да постигне "вечно" споразумение за Гренландия, след седмици на заявки от страна на американския президент, че иска да придобие арктическия остров. И , които не са съгласни с него по въпроса за датската територия.



Новината беше съобщена след разговор в Давос между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите на американския президент, вече е изготвено рамковото споразумение и то ще бъде в полза на всички замесени страни. Тръмп обаче не уточни повече подробности.

Попитан от журналисти дали съгласно споразумението Гренландия ще остане датска територия, Марк Рюте отговори, че темата не е обсъждана по време на срещата му с американския лидер. Часове по-рано по време на речта си в Давос, Тръмп обяви, че няма да използва сила за да придобие Гренландия.