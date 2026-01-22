Валежите ще отслабват и спират

В сутрешните часове в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°.

През деня в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7° - 9°.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

През следващите два дни в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, не са изключени и изолирани слаби валежи. В планинските райони в събота ще бъде предимно слънчево, а в неделя ще започне увеличение на облачността. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните – между 2° и 7°.

В неделя и понеделник ще духа до умерен, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България и западните райони.