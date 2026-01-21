Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е

Президентът на БФ Борба Станка Златева не скри разочарованието си от грозните сцени, които съпътстваха Държавното първенство по борба в Сливен. Припомняме, че състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, реагира бурно срещу председателя на срещата Елина Васева. Стигна се до физическа саморазправа.

„Тези скандали от кого идват? От ЦСКА и от арогантното отношение на тези хора. Идват от нашата държава и вижте какво правят на всяко състезание. Това мъжко достойнство ли е да ритнеш жена? Заснехте ли го това, това е отвратително. Тези хора трябва да нямат нищо общо с нашия спорт. И тези, които парадират – чужденците, ето вижте откъде идват скандалите. Ей такива хора ние ги караме тука, не, не – г-н Ганчев. Това ли заслужаваме?“, коментира Златева пред БНТ.