ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Президентът на БФ Борба коментира грозните сцени от Държавното първенство в Сливен.

Станка Златева
Президентът на БФ Борба Станка Златева не скри разочарованието си от грозните сцени, които съпътстваха Държавното първенство по борба в Сливен. Припомняме, че състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, реагира бурно срещу председателя на срещата Елина Васева. Стигна се до физическа саморазправа.

„Тези скандали от кого идват? От ЦСКА и от арогантното отношение на тези хора. Идват от нашата държава и вижте какво правят на всяко състезание. Това мъжко достойнство ли е да ритнеш жена? Заснехте ли го това, това е отвратително. Тези хора трябва да нямат нищо общо с нашия спорт. И тези, които парадират – чужденците, ето вижте откъде идват скандалите. Ей такива хора ние ги караме тука, не, не – г-н Ганчев. Това ли заслужаваме?“, коментира Златева пред БНТ.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Скандал беляза Държавното първенство по борба
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не...
Чете се за: 01:57 мин.
#Държавно първенство по борба в Сливен #Станка Златева

