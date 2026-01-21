Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов

"Правосъдие за всеки" с нов протест срещу Борислав Сарафов. Демонстрантите излязоха пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас.

В София се проведе и шествие до сградата на ВСС.

Протестиращите настояват Сарафов незабавно да напусне поста и да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор, който да гарантира честни избори.

И във Варна се чуха посланията на "Правосъдие за всеки", че незаконното присъствие на Борислав Сарафов след изтичане на шестмесечния му мандат, блокира цялата съдебна система.

В Пловдив протестът беше организиран от обединение "Студенти против мафията" и от инициативата "Правосъдие за всеки".

Снимки: БТА