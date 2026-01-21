Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот

На среднощно заседание депутатите от Правната комисия приеха на второ четене промените в Изборния кодекс. Заседанието продължи близо 14 часа и приключи рано тази сутрин. Депутатите приеха да бъдат въведени сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, в които избирателите собственоръчно отбелязват вота си. Машините ще отчитат резултата, а сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от Секционната избирателна комисия. Машината ще издава и разписка за вота, която ще се пуска в отделна кутия.

Беше отхвърлено предложението на БСП, промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година, но беше прието предложението на ГЕРБ, ако за предстоящите предсрочни избори не се осигурят новите машини да се запази гласуването с устройствата, с които гласувахме на предишния вот и с хартиени бюлетини, по избор на гласоподавателя.

Беше прието и предложението на "Възраждане" да се ограничат изборните секции в страните, които не са част от ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства. Против това предложение се обявиха от ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало" и АПС. Предстои промените да бъдат гледани на второ четене в пленарна зала, като там отново ще бъдат гласувани всички предложения, внесени от различните парламентарни групи.







Приетите промени в Изборния кодекс предизвикаха напрежение. Опозицията критикува остро предложенията и начина на приемането им. В традиция вече се превърна промените в Изборния кодекс да се правят в малките часове на нощта. За това днес реагира и опозицията. Реагира много остро и относно това, че на следващите избори трябва да се гласува с т.нар. сканиращи машини. Опозиционните формации смятат, че няма достатъчно време тези машини да бъдат купени или наети, да бъдат доставени и подготвени за следващите предсрочни парламентарни избори.

"Има такъв народ", които са вносители на по-голямата част от предложенията, дойдоха за да ги защитят. Казаха, че има достатъчно време тези машини да бъдат наети и доставени в страната, защото фирмите, които ги предлагат зад граница, имат достатъчно количество от тези машини. Нещо повече – в законопроекта за промени на Изборния кодекс е вписано, че Министерският съвет е задължен един месец след като се приемат окончателно промените в Изборния кодекс да осигури тези машини. Все пак, ако те не бъдат осигурени, ще се гласува по стария метод – с хартиени бюлетини и с старите машини.

Именно тук от опозицията виждат уловката, защото казват, че са необходими 55 дни, за да се подготвят старите машини за едни избори. И поради тази причина, според тях няма да има достатъчно време старите машини да се подготвят, ако новите не бъдат доставени и така ще останем да гласуваме само с хартиени бюлетини. От БСП и днес повториха своята теза, че трябва да се премине към тези сканиращи машини, но от 1 януари 2027 година, а до тогава да гласуваме както и до сега.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Управляващите правят атентат срещу изборния протест. Предлагат скенери, които те не знаят как работят. Това стана ясно в комисия. Виждаме, че Пеевски и Борисов са възложили на своите подизпълнители от ИТН да свършат мръсната работа, а самите ГЕРБ и ДПС се крият от всеки дебат."

Асен Василев, председател на ПП: "Атентат срещу честните избори. Отпада вторият печат на бюлетината, отпада сравняването на номера на бюлетината с кочана. Отпада сертификацията на т.нар. нови скенери. Кодът няма да бъде предоставян на партиите и техните експерти. Само в 3% от секциите ще има сравнение на бюлетините с това, което е отчела машината. Бяха затворени секции в чужбина. Опитват си да фалшифицират вота. Единственият начин да ги спрем е както спряхме бюджета - да имаме протестна готовност като тръгне да влиза в зала този закон. Отнема 55 дни да се подготвят старите машини, единственият вариант ще остане гласуване на хартия."

Цвета Рангелова, "Възраждане": "Времето, което се предвижда с този законопроект за закупуване на машини, които никой не знае какви трябва да бъдат по технически параметри, е безкрайно недостатъчно и в този смисъл няма да може да бъде изпълнено това условие и ще се гласува само и единствено на хартия. Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот."

Радостин Василев, МЕЧ: "Това е саботаж на изборите. Идеята им е според мен да няма машини на тези избори въобще. Сигнализирам обществото, че те се опитват да направят 100 % хартиено гласуване."

Тошко Йорданов, ИТН: "Това е красотата на този тип гласуване, че СИК наблюдава процеса от първия ред и гледа да няма простотии, а не да обслужва машината. Бюлетините падат в урната, която е запечатана, свършва изборният ден, урната се вади без да се пипат бюлетините. Машината, която само сканира и брои изкарва протокол колко бюлетини са вътре и кой глас за коя е. - Няма да попълват? - Няма да попълват нищо."

Мая Димитрова, БСП: "Мога да кажа, че не саботираме изборите, именно поради тази причина предлагаме отлагателно действие на закона. По отношение на това, което трябва да остане според нас, ако новият закон влезе в сила от 1 януари 2027 година, ще гласуваме с хартия и с машини. Така че нищо не саботираме, затова сме предложили това отлагателно действие на закона."

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" предупредиха управляващите да постъпят така, както с държавния бюджет и да изтеглят промените в Изборния кодекс, ако не искат да срещнат юмрука на протеста.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Веднага тези промени да бъдат изтеглени и това безумие да бъде спряно, в противен случай хората тряба да са в протестна готовност, а те ще се сблъскат с юмрука на протеста."

Слави Трифонов написа във фейсбук, че предлаганите от тях промени са от преди година. И допълни, че ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и загубили връзка с реалността. Каза, че явно някои хора се изживяват като лидери на протеста. Вярва, че българинът е мъдър и рано или късно истната ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука.