Парад с пластмасови морски животни срещу замърсяването на океаните

Деца
В град Майпу, близо до столицата на Чили, се проведе необичаен парад. Огромни морски животни, изработени от рециклирана пластмаса „плуваха“ по улиците като част от артистично шествие.

Организаторите целят да привлекат внимание към замърсяването на океаните по запомнящ се начин. По време на парада имаше и табела с предупреждение, че в бъдеще в моретата може да има повече пластмаса, отколкото риби. Много жители снимаха и отбелязаха важността на посланието, особено за децата.

В Чили вече има закон срещу някои пластмасови изделия за еднократна употреба, нови ограничения предстои да влязат в сила.

