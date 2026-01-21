Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс

Заседанието продължи над 14 часа
Правната комисия в парламента заседава повече от 14 часа по предлаганите промени в Изборния кодекс.
Вчера час и половина беше необходимо на депутатите от комисията да съберат кворум и да започнат работа.
Депутатите гласуваха, че първо ще обсъдят всичките 222 параграфа в проектозакона, а след това ще минат към гласуване.
Така се застраховаха, че дори по време на заседанието кворумът да падне, то ще продължи с намерението да се събере в момента, в който е необходимо да се пристъпи към гласуване.
Спор предизвикаха текстовете, които въвеждат сканиращите устройства за гласуване, които се предвижда да станат част от изборния процес.