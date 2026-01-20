РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка. Днес на място в предприятието са влезли експерти на регионалната екоинспекция с цел поетапното спиране и последващо пломбиране на съоръженията за производство на ПДЧ.

От пресцентъра на РИОСВ съобщиха, че от страна на дружеството не е оказано съдействие, с което реално се възпрепятства изпълнението на наложената принудителна административна мярка по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основните доводи, че спирането на инсталацията не се допуска при минусови температури с цел предотвратяване на запалвания, замръзвания и повреди на съоръженията не са приети като достоверен аргумент от експертите на РИОСВ – Велико Търново.

В тази връзка инспекцията сезира Районна прокуратура - Велико Търново и Окръжна прокуратура - Велико Търново за предприемане на действия по компетентност, с оглед прилагане на необходимите действия от страна на контролния орган за безопасно спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици в изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагането на принудителна административна мярка.