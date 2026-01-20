Затопляне и валежи от дъжд и сняг през следващите дни

След поредицата ледени дни, започналото относително затопляне ще продължи и в края края на седмицата температурите ще се доближат до климатичните норми за януари. И утре обаче минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, от минус 13° до минус 3°, по Черноморието – от минус 10° по северното до минус 1° по южното крайбрежие. В София, след минус 11° днес, рано сутринта в сряда ще бъде около минус 9°. Максималните температури вече в почти цялата страна ще бъдат положителни, между 1° и 4°, в София – около 1°, само на места в Северна България - все още около или малко под нулата. Ще бъде облачно. Около обяд, от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България.

По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, а със затоплянето снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, ще премине в дъжд и ще има условия за поледици. В края на деня и през нощта срещу четвъртък в централната част на Стара планина ще вали дъжд и сняг и там също ще има условия за образуване на поледица. В планините ще духа умерен, временно силен вятър, с посока от юг-югоизток, с който ще се пренася и сахарски прах.

Ветровито ще бъде и по Черноморието, с максимални температури от 5° до 7°. На морския бряг ще завали едва в края на утрешния ден и главно по южното крайбрежие.

Проливни валежи и ще има утре не само в нашата страна, а и в южните райони от Балканите, където се очаква и гръмотевична дейност. Причината – обширен средиземноморски циклон. Друг, още по-обширен и многоцентров атлантически циклон, ще определя дъждовното време на Британските острови, в Западна Франция, Португалия и Испания.

У нас, в четвъртък ще продължи да вали все още главно в Източна България, почти навсякъде от дъжд, но до края на деня валежите и там ще спрат. Температурите ще продължат да се повишават. В петък и събота в Югозападна България ще преобладава слънчево време, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо. В неделя ще започне нова валежна обстановка. Ще завали първо дъжд, по-интензивно в Южна България. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините – временно силен южен вятър и температурите още малко ще се повишат.