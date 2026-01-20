БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест на земеделски производители от целия ЕС в Страсбург

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Земеделието стана жертва на индустрията, казват фермерите

Снимка: БТА
Слушай новината

Фермери от целия Европейски съюз протестираха часове пред Европейския парламент в Страсбург. Те настояват евродепутатите да не ратифицират търговското споразумение Меркосур, подписано в края на миналата седмица. Около 40 зърнопроизводители от България също участваха в протеста.

Според българските и европейските фермери в споразумението с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай земеделието е станало жертва на индустрията, която се надява на нови пазари. Евродепутатите дебатираха днес и европейския отговор на заплахите на Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

Обстановката в Страсбург беше напрегната, фермерите и българските, и европейските фермери смятат, че споразумението е абсолютно несправедливо за тях и политиците са ги предали. В протеста днес участваха селскостопански производители от поне 17 държави, но притесненията на всички тях са едни и същи - че те няма да могат да се конкурират с евтините земеделци продукти, които Европа ще започне да внася от страните от Меркосур.

Българските земеделци са недоволни и от липсата на комуникация между тях и правителството. Никой не е търсел мнението им при подкрепата на споразумението Меркосур, затова те те искат среща с премиера в оставка Росен Желязков.

Ратифицирането на сделката Меркосур от ЕП ще бъде по-късно тази година, но утре ЕП ще гласува искане сделката да бъде отнесена към Съда на ЕС, за да може той да се произнесе за това дали тя отговаря на Договорите на общността. В четвъртък ЕП ще гласува и поредният вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен заради Меркосур.

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: "Искаме от ЕП да спре това лицемерие, което Европейската комисия започва със споразумението Меркосур. За нас глава Земеделие в цялото споразумение не е обмислено, не е балансирано и ще унищожи европейското земеделие. Цялото правителство е подкрепило споразумението Меркосур абсолютно незнайно как и защо. Нито има публична позиция на МС, нито публично обсъждане. Решението е взето без анализ, без реално обществото да е информирано, без дебат. Пуснали сме писмо до министър-председател с искане за разяснение как се е случила цялата процедура и защо тя не е публична. Кой е взел това решение и на база на какъв анализ и защо земеделският бранш не е бил потърсен за комуникация."

Жан-Пол Марсел, френски фермер: "Франция, както и в Европа, изкупните цени не са се променили от десетилетия, но разходите ни се увеличиха многократно, както и материалите. Екологичните изисквания са много високи и това е нормално, но от нас се изисква все повече и повече. С тази сделка ще започнем да внасяме продукти от другата страна на Атлантическия океан, които не се съобразяват с екологичните норми, използват препарати за защита, които тук са забранени от 20 - 25 години. Това не е нормално."

Петко Черкенов, зърнопроизводител от Пловдив: "Тук сме с ясна цел - не искаме Меркосур, защото не е изгодна за нас фермерите от цяла Европа. Себестойността на земеделската продукция, произведена в Меркосур е по-ниска и съответно ще продават на по-ниски цени от нашите. Те не спазват европейските рестрикции."

Стоян Марков, зърнопроизводител от Пловдив: "Тук сме дошли най-вече за намаляване на митата или изцяло премахване на митата на вноса на торовете, на евентуално неподписване на въглеродната сделка, защото ако се подпише, ще има покачване на цените на машините, на резервните части, на горива, масло и на торовете. Продукцията ни просто не е рентабилна."

снимки: БТА

