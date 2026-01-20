Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има документи за подпис

Украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да засилят натиска над Русия след поредните въздушни удари, оставили без отопление половината от столицата Киев. Засегнати са и електрически подстанции, определяни от Международната агенция за атомна енергия като ключови за ядрената сигурност. Възстановено е било външно електрозахранване на ядрената централа в Чернобил, прекъснато от руските удари. Външният министър Андрий Сибиха обвини Москва, че използва риска от ядрена катастрофа като инструмент за принуда.

Над 5 600 жилищни сгради в Киев останаха без отопление при температури до минус 15 градуса, посочи кметът Виталий Кличко. Подаването във високите блокове тъкмо е било възстановено след предишните удари на 9-ти януари. Отломки от дронове са паднали върху училище, прекъснато е водоподаването на левия бряг на Киев.

Денис Еленски - директор на Гимназия 182: "Експлозията изпочупи всички прозорци около два през нощта. Засега не знам какво се взриви. Цялата фасада е без прозорци. Възстановителните работи вече започнаха. Днес е неучебен ден, ще решим какво да правим по-нататък."

В аудиопослание президентът Зеленски изрази тревога, че намеренията на американския президент за Гренландия може да изместят световния фокус от руската инвазия в Украйна.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Притеснявам се от всяка загуба на фокус по време на пълномащабна война. Не мисля, че тези проблеми са взаимозаменяеми. Имаме пълномащабна война, имаме конкретен агресор и имаме конкретни жертви. Единственият начин да се сложи край на войната е натиск върху Русия и укрепване на Украйна. Няма други инструменти."

Заради енергийната криза в Украйна Зеленски заяви, че ще пътува до Давос само ако са готови за подписване там документите за американските гаранции за сигурност и планът за просперитет на Украйна.

Украинският лидер посочи, че последните руски удари струват на страната му 80 милиона евро само като цена на противоракетите. Той се обяви за създаване на общи въоръжени сили на Украйна и Европа с численост три милиона души за противодействие на заплахата от Русия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е малко вероятно Москва да успее да сключи споразумение с настоящите европейски лидери, които според него изпитват твърде силна омраза към Русия. Той посочи поименно ръководителите на Франция, Германия, Великобритания и на Еврокомисията.

Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия: "Те се опитват да получат одобрение за плана на Зеленски, както го наричат, който се свежда до едно- незабавно прекратяване на огъня и юридически гаранции за сигурност на Украйна. Това са гаранции за запазване на сегашния нациски режим на тази част от територията на Украйна, която той успее да задържи."

Снимки: БТА

Кая Калас, върховен представител на ЕС: "Нито една страна няма право да превзема територия на друга страна - нито в Украйна, нито в Гренландия, нито някъде по света."

Кремъл потвърди, че специалният пратеник Кирил Дмитриев ще информира в Давос американската страна по развитието на мирния процес в Украйна.