БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има документи за подпис

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Запази

Володимир Зеленски призова САЩ да засилят натиска над Русия след поредните въздушни удари

зима украйна руски удари зеленски давод документи подпис
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да засилят натиска над Русия след поредните въздушни удари, оставили без отопление половината от столицата Киев. Засегнати са и електрически подстанции, определяни от Международната агенция за атомна енергия като ключови за ядрената сигурност. Възстановено е било външно електрозахранване на ядрената централа в Чернобил, прекъснато от руските удари. Външният министър Андрий Сибиха обвини Москва, че използва риска от ядрена катастрофа като инструмент за принуда.

Над 5 600 жилищни сгради в Киев останаха без отопление при температури до минус 15 градуса, посочи кметът Виталий Кличко. Подаването във високите блокове тъкмо е било възстановено след предишните удари на 9-ти януари. Отломки от дронове са паднали върху училище, прекъснато е водоподаването на левия бряг на Киев.

Денис Еленски - директор на Гимназия 182: "Експлозията изпочупи всички прозорци около два през нощта. Засега не знам какво се взриви. Цялата фасада е без прозорци. Възстановителните работи вече започнаха. Днес е неучебен ден, ще решим какво да правим по-нататък."

В аудиопослание президентът Зеленски изрази тревога, че намеренията на американския президент за Гренландия може да изместят световния фокус от руската инвазия в Украйна.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Притеснявам се от всяка загуба на фокус по време на пълномащабна война. Не мисля, че тези проблеми са взаимозаменяеми. Имаме пълномащабна война, имаме конкретен агресор и имаме конкретни жертви. Единственият начин да се сложи край на войната е натиск върху Русия и укрепване на Украйна. Няма други инструменти."

Заради енергийната криза в Украйна Зеленски заяви, че ще пътува до Давос само ако са готови за подписване там документите за американските гаранции за сигурност и планът за просперитет на Украйна.

Украинският лидер посочи, че последните руски удари струват на страната му 80 милиона евро само като цена на противоракетите. Той се обяви за създаване на общи въоръжени сили на Украйна и Европа с численост три милиона души за противодействие на заплахата от Русия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е малко вероятно Москва да успее да сключи споразумение с настоящите европейски лидери, които според него изпитват твърде силна омраза към Русия. Той посочи поименно ръководителите на Франция, Германия, Великобритания и на Еврокомисията.

Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия: "Те се опитват да получат одобрение за плана на Зеленски, както го наричат, който се свежда до едно- незабавно прекратяване на огъня и юридически гаранции за сигурност на Украйна. Това са гаранции за запазване на сегашния нациски режим на тази част от територията на Украйна, която той успее да задържи."

Снимки: БТА

Кая Калас, върховен представител на ЕС: "Нито една страна няма право да превзема територия на друга страна - нито в Украйна, нито в Гренландия, нито някъде по света."

Кремъл потвърди, че специалният пратеник Кирил Дмитриев ще информира в Давос американската страна по развитието на мирния процес в Украйна.

# Володимир Зеленски #войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Европа

Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за Гренландия, Макрон нарече митата му неприемливи
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за Гренландия, Макрон нарече митата му неприемливи
След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна релсова връзка След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна релсова връзка
Чете се за: 00:50 мин.
Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп
Чете се за: 02:30 мин.
Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа
Чете се за: 05:10 мин.
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова
Чете се за: 04:57 мин.
Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Наследството на модния дизайнер Валентино
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Полярно сияние в небето над Европа
Чете се за: 00:55 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ